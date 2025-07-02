انطلاق أشغال اجتماع اللجنة الحكومية الجزائرية – الفنزويلية

افتتحت اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أشغال اجتماع الخبراء التحضيري للدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفنزويلة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني و الثقافي.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة ستنعقد الدورة يوم الخميس برئاسة يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، مناصفة مع خوليو سيزار ليون إيريديا، وزير السلطة الشعبية للفلاحة الانتاجية والأراضي لفنزويلا.

وحسب ذات البيان أشرف على افتتاح أشغال الاجتماع التحضيري، أحمد هاشمي، مدير عام أمريكا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. من الجانب الجزائري. و يوري بيمونتال، نائب وزير مختص بإفريقيا بوزارة السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية، من الجانب الفنزويلي.

و أكد الطرفان أن هذه الدورة تعد فرصة لاستعراض واقع التعاون الثنائي و سبل ووسائل تعزيزه في مختلف المجالات، مثمنان نوعية علاقات الصداقة و التعاون و التضامن بين البلدين.

وشارك في هذا الإجتماع التحضيري ممثلين عن أزيد من عشرين قطاعا أهمها قطاع الداخلية و الجماعات المحلية، الفلاحة، الطاقة، الصناعة، التجارة، الري، التعليم العالي، التربية، السكن، التكوين المهني، والسياحة.