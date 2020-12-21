انطلاق أشغال اجتماع الوزير الأول مع اللجنة العلمية لاقتناء اللقاح الأنسب المضاد لكورونا

انطلقت اليوم الاثنين، أشغال اجتماع الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مع اللجنة العلمية، حول اقتناء اللقاح الأنسب المضاد لكورونا.

وقد أصدر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، أمرا للوزير الأول بترأس إجتماع لإختيار اللقاح الأنسب لكورونا.

وغرد الرئيس تبون على تويتر:”‏لقد أصدرت أوامر للوزير الأول أن يترأس فورا اجتماعا مع اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة الوضعية الوبائية”

وحسب ما غرد به رئيس الجمهورية على تويتر سيعقد الاجتماع لاختيار اللقاح الأنسب ضد فيروس كوفيد 19، لبدء عملية التلقيح ابتداء من شهر جانفي.