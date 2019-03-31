انطلاق أشغال الجمعية العامة لمنظمة الاتصالات العربية “عربسات” بالجزائر

انطلقت، اليوم الأحد، أشغال الدورة الـ42، للجمعية العامة لمنظمة الاتصالات الفضائية العربية “عربسات”، بالجزائر العاصمة.

وتعرف هذه الدورة، حضور، وزيرة البريد والاتصالات، هدى إيمان فرعون ، وممثلي البلدان العربية الأعضاء، بهذه المنظمة.

وأوضحت الوزيرة، خلال كلمة ألقتها بالمناسبة، أن “عربسات” استطاعت ربط العالم العربي، عبر منظومة أقمار صناعية، تعد الاحدث بالمنطقة.

مضيفة، أن المنظمة عملت بمهنية واحترافية مكنتها من احتلال المركز الـ6، بين أكبر مشغلي الأقمار الصناعية في العالم.

وأبرزت فرعون، أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في المجال الفضائي، في اطار برنامج فضائي وطني، ترجم بإطلاق أقمار صناعية.

وسمحت هذه الأقمار الصناعية، بتوفير خدمات عديدة، في مجالات البيئة والنقل والعمران، والمناجم، والوقاية من المخاطر الكبرى.

لاسيما بإطلاق أول قمر صناعي للاتصالات “ألكومسات 1″، -تضيف فرعون-، والذي سيمكن من تحسين الاتصالات وتأمينها، وتوفير خدمات الارسال الصوتي، والأنترنيت ذات التدفق العالي.

وجددت الوزيرة استعداد الجزائر لتفعيل دورها على مستوى مؤسسة “عربسات”، والإستفادة من خبرتها.

وبدوره، أكد ممثل وزير الاتصالات التونسي، رئيس الدورة، صادق تومي، الذي سلم رئاسة هذه الدورة للجزائر : ” أن الجزائر ستكون خير داعم لهذه المؤسسة”.

للإشارة فقد سبق انعقاد هذه الدورة، اجتماع لمجلس إدارة هذه المنظمة، أمس السبت، بالجزائر.

ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة، اعتماد التقرير السنوي لمجلس إدارة وحسابات المنظمة، للسنة المالية 2018.

وكذا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد، واختيار مكان وموعد انعقاد الدورة القادمة للجمعية.

وتم إنشاء منظمة الاتصالات الفضائية العربية “عربسات”، سنة 1976، من قبل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، من بينها الجزائر، ويقع مقرها بالرياض.