انطلاق أشغال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي بالبحرين

إنطلقت اليوم الأحد، أشغال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، بحضور 143 برلمانا من مختلف الدول ومنها الجزائر.

وحسب بيان لمجلس الأمة، تجمع عاصمة البحرين، أكثر من 1700 مشارك في أكبر تجمع برلماني في العالم، في الفترة من 11 إلى 15 مارس 2023.

وقد افتتح الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس الوزراء البحريني، أشغال الجمعية التي تنعقد هذا العام تحت شعار ” تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع: مكافحة التعصب”.

ويتضمن جدول أعمالها دراسة ومناقشة عدة مسائل في مختلف المجالات. على غرار السلم والتنمية والمساواة وحقوق الانسان وتمكين الشباب وتكريس الديمقراطية.

وتكون موزعة بين هيئات الاتحاد، منها المجلس الحاكم واللجنة المعنية بشؤون فلسطين. وكذا منتدى البرلمانيين الشباب والفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وسيصدر عن الجمعية قرارات وتوصيات تتمحور حول الموضوع الرئيسي. وكذا البند الطارئ الذي سيختاره المشاركون من بين المواضيع المقترحة ذات الأولوية العالية.

جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي هو منظمة برلمانية عالمية، تم إنشاؤها في عام 1889. تضم 180 برلمانا عضوا من القارات الخمس.

وتهدف إلى المساهمة من خلال العمل والتعاون البرلمانيين، في تحقيق تطلعات الشعوب عبر تشجيع الحكم الديمقراطي. وترقية دور المرأة وتعزيز قيم الحوار والسلم والحرية. وكذا تجسيد أهداف التنمية المستدامة بتعاون وثيق مع منظمة الأمم المتحدة.

هذا ويشارك في أشغال الدورة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، وفد برلماني مشترك فيما بين غرفتي البرلمان.