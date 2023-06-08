انطلاق أشغال الدورة الإستثنائية للمجلس الشعبي الولائي

أشرف والي ولاية الجزائر، محمدعبد النوررابحي، رفقة رئيسة المجلس الشعبي الولائي، نجيبة جيلالي. على مراسم افتتاح أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي. التي انعقدت صباح اليوم الخميس، بقاعة المحاضرات لولاية الجزائر (EX CPVA). والتي تتواصل الأشغال يوم السبت المقبل.

وأوضحت ولاية الجزائر، أنه تم الطرق خلال أشغال الدورة إلى عرض ومناقشة التقرير السنوي لنشاط ولاية الجزائر لسنة 2022. المتضمن مختلف القطاعات، على غرار الموارد المائية، الأشغال العمومية، الصحة. بالإضافة إلى التربية، الشباب والرياضة، البيئة، النقل، السكن، والبريد والمواصلات.

مشيرة إلى إلى أنه تم الرد على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي الولائي. المطروحة من طرفهم خلال أشغال الدورة العادية المنعقدة شهر مارس الفارط. إضافة إلى الرد على انشغالات المواطنين المطروحة على أعضاء المجلس.

يشار أن أشغال المجلس تمت بحضور كل من السيدات والسادة أعضاء اللجنة الأمنية، الأمين العام لولاية الجزائر، الولاة المنتدبون. نواب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية الجزائر. المندوبة المحلية لوسيط الجمهورية. رؤساء وممثلين عن المجالس الشعبية الولائية لكل من ولايات البليدة، عين الدفلى وبومرداس. أعضاء المجلس الشعبي الولائي، المدراء التنفيذيون، المدراء العامون للمؤسسات العمومية الولائية. رؤساء المجالس الشعبية البلدية، ممثلين عن المرصد الوطني للمجتمع المدني، والمجلس الأعلى للشباب، المحافظ الولائي للكشافة الإسلامية الجزائرية، وأسرة الإعلام.