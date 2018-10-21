انطلاق أشغال الدورة الثالثة للجنة التقنية المختصة للإتحاد الإفريقي بالجزائر 

انطلقت أشغال الدورة الثالثة للجنة التقنية المختصة بالشباب والثقافة والرياضة للإتحاد الإفريقي،اليوم الأحد،بقصر الأمم بالجزائر العاصمة .

هذا اللقاء المنظم من 21 إلى 25 أكتوبر تحت شعار “دور الشباب الإفريقي في بناء ثقافة قوية نحو مكافحة الفساد”،بحضور خبراء من وزارات الشباب و الرياضة و الثقافة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

وسيتيح هذا اللقاء للمشاركين و الخبراء الأفارقة، فرصة إبراز النتائج المستوحاة من تطبيق البرامج والاستراتيجيات،والتي تمت المصادقة عليها برعاية الاتحاد الإفريقي،لاسيما في مجالات الرياضة والشباب والثقافة.

ومن المقرر أن تكرس أيام الأحد والاثنين و الثلاثاء و الأربعاء، لتنظيم ورشات ينشطها خبراء من الوزارات الإفريقية

في حين سيجتمع الوزراء الأفارقة للقطاعات المعنية، يوم الخميس،بحضور وزيري الشباب و الرياضة محمد حطاب و الثقافة عز الدين ميهوبي.

وتنظم الدورة الثالثة للجنة التقنية المختصة بالشباب و الثقافة و الرياضة للاتحاد الإفريقي،تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.