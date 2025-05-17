انطلاق أشغال الدورة العادية الـ34 للقمة العربية بالعاصمة بغداد

انطلقت اليوم السبت، بالعاصمة العراقية بغداد، أشغال الدورة العادية الـ34 للقمة العربية، بمشاركة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ومن المنتظر أن تتصدر مستجدات القضية الفلسطينية جدول أعمال هذه الدورة، في ظل استمرار عدوان الاحتلال الصهيوني. على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة في العالم العربي. وبحث السبل الكفيلة بتعزيز العمل العربي المشترك وإضفاء المزيد من الفعالية على منظومة العمل العربي المتعددة الأطراف.

جدير بالذكر، انه من المقرر أن يمثل عطاف، رئيس الجمهورية في أشغال الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية. التي ستنعقد في وقت لاحق اليوم ببغداد وستتناول التحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وآفاق اتخاذ تدابير جماعية من شأنها تعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقوي لفائدة الدول والشعوب العربية وكذا تطوير التجارة البينية في إطار المنطقة الحرة العربية الكبرى.

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