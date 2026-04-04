انطلاق أشغال الدورة الـ20 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانية للتعاون

انطلقت صباح اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانية للتعاون على مستوى الخبراء.

وسيعكف وفدا البلدين على استعراض علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين. وسبل تعزيزها وإعداد مشاريع الاتفاقيات ومحضر الدورة.

وهي النصوص التي سيتم التوقيع عليها يوم 7 أفريل الجاري برئاسة الوزير الأول، سيفي غريب ونظيره الموريتاني مختار ولد أجاي.