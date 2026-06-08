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الوطني

انطلاق أشغال الدورة الـ77 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء بالجزائر العاصمة

بقلم أسماء
انطلاق أشغال الدورة الـ77 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء بالجزائر العاصمة
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انطلقت، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أشغال الدورة الـ77 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء.

رابط دائم : https://nhar.tv/TY6lP
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