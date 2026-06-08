انطلاق أشغال الدورة الـ77 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء بالجزائر العاصمة

وأشرف على مراسم افتتاح الدورة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي. بحضور الوزير والي الجزائر, محمد عبد النور رابحي, وكاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، سلمة بختة منصوري. والأمين العام للجنة، محمد ولد محمدي، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة.

وسيتمحور جدول الأعمال حول آفاق تحويل هذا الطريق الإفريقي إلى ممر اقتصادي يسهم في التنمية. والتكامل الاقتصاديين بين البلدان الستة التي يمر عبرها الطريق العابر للصحراء.

ويتكون الطريق من محور رئيسي يمتد على مسافة 4500 كلم من الجزائر إلى لاغوس, متصل بفروع أخرى. من غرداية إلى تونس (2000 كلم). من باماكو إلى تمنراست (2500 كلم), ومن زيندر “النيجر” إلى نجامينا (2200 كلم).

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