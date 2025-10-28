انطلاق أشغال القمة الـ3 لتمويل المنشآت في إفريقيا بأنغولا

إنطلقت اليوم الثلاثاء، أشغال القمة الـ3 لتمويل المنشآت من أجل التنمية في إفريقيا بالعاصمة الأنغولية لواندا.

وتوجه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بكلمة إلى المشاركين في القمة الإفريقية، قرأها رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري.

هذا وحل عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، سهرة الإثنين، بلواندا، عاصمة جمهورية أنغولا، للمشاركة، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في فعاليات القمة الثالثة لتمويل المنشآت من أجل التنمية في إفريقيا.

وتحتضن هذه القمة، العاصمة الأنغولية لواندا، في الفترة ما بين 28 و31 أكتوبر 2025.

وكان ناصري، مرفوقًا بسلمة بختة منصوري، كاتبة دولة لدى وزير الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية.

وكان في استقباله بمطار كواترو فيفيريرو الدولي، كاتب الدولة للتعاون الدولي والجاليات الأنغولية دومينغوس كوستوديو فييرا لوبيز. وسفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أنغولا، منير بوروبة.