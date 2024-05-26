انطلاق أشغال اللجان الدائمة للمؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي بالجزائر

انطلقت، مساء اليوم الأحد، بالمركز الدولي للمؤتمرات أشغال اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني العربي، وذلك بحضور ممثلي الشعب البرلمانية المشاركة.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فلقد كان اجتماع لجنة فلسطين أول هذه الاجتماعات، وقد تم فيه إقرار مسودة مشروع تقرير اللجنة.

وكذا جدول الأعمال المحال إليها من المؤتمر، والذي تضمن مشاريع قرارات هامة تخص الوضع في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل تفاقم وتصاعد وتيرة الممارسات الصهيونية العنصرية الهمجية.

وفي الختام، خلصت اللجنة إلى توصيات عديدة تدعو في مجملها إلى التشديد على أهمية القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية والإقليمية وفضح همجية الكيان الصهيوني.

بالإضافة إلى مطالبة المجتمع الدولي، وجميع الأطراف الفاعلة دوليا بالخروج عن الصمت إزاء استمرار مجازر الإبادة الجماعية بحق الفلسطنيين.

مع مناشدة الأمم المتحدة والهيئات الحقوقية والمنظمات الصحية العالمية، ممارسة الضغط على الكيان الصهيوني لالزامها باحترام الإتفاقيات الدولية والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.