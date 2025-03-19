انطلاق أشغال اللقاء الثنائي المُوسع الجزائري-التونسي

انطلقت اليوم الأربعاء أشغال اللقاء الثنائي الموسع الجزائري التونسي برئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ونظيره التونسي خالد النوري.

اللقاء الموسع يحضره ممثلو الهيئات الأمنية للبلدين، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للجمارك وقائد حارس الحدود وممثل عن وزارة الدفاع الوطني.

يأتي هذا القاء لتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين وتقييم التعاون الثنائي خاصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود كالهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب.

كما أن أشغال اللقاء الثنائي الموسع يهدف لتعزيز التعاون الثنائي الرامي الى ترقية وتنمية المناطق الحدودية على ضوء توصيات لجنة المتابعة للجنة الحدودية المشتركة التي انبثقت عن اجتماع جانفي المنصرم.