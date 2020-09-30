انطلاق أشغال اللقاء الجزائري-البريطاني حول الاستثمار والتجارة

انطلقت أشغال اللقاء الجزائري-البريطاني حول الاستثمار والتجارة، عبر تقنية التحاضر المرئي بمشاركة وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم.

ونظم اللقاء الذي جاء تحت شعار ” الجزائر والمملكة المتحدة: التجارة والإستثمار حاليا وبعد كوفيد”، مجلس الأعمال الجزائري-البريطاني.

هذا ويعرف اللقاء، مشاركة اللورد ريشارد ريسبي، المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني للعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر.

وكذا اللورد جيرالد إدغار غريمستون، وزير دولة مكلف بالاستثمار لدى وزارة التجارة الدولية البريطانية.

بالإضافة إلى مشاركة ممثلي عدة دوائر وزارية جزائرية على غرار التجارة، والفلاحة، والصناعة الصيدلانية والمؤسسات المصغرة.

والوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، وشركة سونلغاز، ومسؤولي بعض منظمات أرباب العمل.