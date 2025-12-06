انطلاق أشغال اللقاء الوطني الثالث عدالة – جمارك

انطلقت، اليوم السبت، أشغال اللقاء الوطني الثالث “عدالة - جمارك”، المنعقد بنادي الموقع للجيش بعين النعجة، بمشاركة إطارات من وزارة العدل والمديرية العامة للجمارك، وهذا تعزيزاً للتنسيق المؤسساتي ومعالجة الانشغالات المشتركة بين وزارة العدل والمديرية العامة للجمارك.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز آليات التعاون بين الجهازين، وتنسيق الجهود في معالجة الانشغالات المشتركة. بما يسهم في دعم مسار تطوير العمل المؤسساتي وتحسين الأداء الميداني.

كما يُعد هذا الموعد فرصة لتقييم الجهود المبذولة، وتبادل الخبرات، واقتراح مقاربات عملية لتعزيز التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. بما يضمن خدمة العدالة وترقية العمل الجمركي وفق المستجدات التشريعية والتنظيمية.

