انطلاق أشغال المنتدى التضامني مع الشعب الصحراوي

تحت شعار “أبناء هواري بومدين يقودون نضال اليوم من أجل سيادة الصحراء الغربية واستقلالها”. افتتح صباح اليوم بمخيم السمارة للاجئين الصحراويين، المنتدى التضامني مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة.

وتم تنظيم المنتدى التضامني مع الشعب الصحراوي وقضيته العادلة، من طرف الصوت الوطني للطلبة الجزائريين. تزامنا مع الذكرى السادسة والأربعين لرحيل الرئيس هواري بومدين.

وقد حضر الافتتاح وزير التربية والتكوين الصحراويأ ووالي ولاية السمارةأ والأمين العام للطلبة الصحراويينأ وأعضاء من الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، والأمين العام للصوت الوطني للطلبة الجزائريينأ وفعاليات من المجتمع المدني الجزائري.

هذا، وضم المنتدى أكثر من ستين طالبا وفاعلا جمعويا جزائريا. وستتواصل فعالياته إلى غاية التاسع والعشرين من الشهر الجاري.