انطلاق أشغال الندوة الدولية حول التحكيم الدولي

انطلقت اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أشغال الندوة الدولية حول التحكيم الدولي، السيادة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات، المنظمة من طرف منظمة المحامين بالجزائر والاتحاد الوطني للمقاولين العموميين ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري.

وحملت هذه الندوة، التي احتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف-رحال، شعار “التحدي الجزائري”.

وعرفت الندوة، حضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلي الهيئات الرسمية ونقباء المحامين.