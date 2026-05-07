انطلاق أشغال تجديد وتركيب مصاعد جديدة في أحياء عدل بعنابة

تتواصل أشغال إعادة تركيب مصاعد جديدة على مستوى حي 372 مسكن عدل سيدي عمار بعنابة.

ويشمل هذا المشروع استبدال المصاعد القديمة بأخرى جديدة مطابقة للمعايير التقنية المعتمدة. وسيستفيد الحي من تركيب 6 جديدة ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الخاص بتجديد 28 مصعدا. عبر مختلف الأحياء التابعة للمديرية الجهوية للتسيير العقاري عنابة.

للإشارة فإن هذه الاشغال تنجز من طرف مؤسسات خاصة متخصصة في المجال. وتتواصل العمليات تدريجيا وفق البرنامج المسطر، في إطار الجهود المتواصلة لتجديد التجهيزات.

