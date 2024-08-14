انطلاق أشغال تهيئة وترميم فندق “الوفاق”

انطلقت اليوم الأربعاء أشغال تهيئة وترميم فندق الوفاق (فرنسا سابقا)، التابع لفريق وفاق سطيف، حسبما كشفته إدارة الفريق.

وأفادت إدارة الوفاق، في بيان لها، اليوم الأربعاء، بأن عملية إعادة تهيئة الفندق. تندرج في إطار تطبيق التزامات ورقة الطريق الخاصة بمشاريع شركة “بلاك إيغلس نادي وفاق سطيف.

مشيرة إلى أن الالتزامات تعهد مجمع “سونلغاز” المالك لأغلبية أسهم النادي. بتجسيدها عند استلام ملكية النادي بداية الموسم الكروي المنصرم 2023ـ 2024.

كما أوضحت إدارة النسر الأسود، بأن مدة ترميم فندق “الوفاق”. الذي يضم 62 غرفة وعديد المرافق الأخرى على غرار مطعم كبير وقاعة محاضرات وأخرى للرياضة إلى جانب مرافق فندقية رفيعة المستوى ستستغرق 12 شهرا.