انطلاق أشغال دعم 4 أرصفة بميناء الجزائر

أعطى وزير النقل يوسف شرفة، اليوم الإثنين، إشارة انطلاق أشغال دعم أربعة(4) أرصفة ( 18-19-20-21)، بميناء الجزائر.

وحسب بيان لولاية الجزائر، شرع وزير النقل صبيحة اليوم، رفقة والي الولاية محمد عبد النور رابحي. في زيـارة عمل وتفقد لقطاعه بولاية الجزائر بحضور رئيسة المجلس الشعبي الولائي، نجيبة جيلالي، وأعضاء المجلس الشعبي الوطني.

وأشار المصدر أن الزيارة استهلت من ميناء الجزائر ببلدية الجزائر الوسطى، أين تم إعطاء إشارة انطلاق أشغال دعم أربعة(4) أرصفة ( 18-19-20-21)، بالاضافة إلى تقديم برنامج الرحلات الصيفية من ميناء الجزائر إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط التابعة لمؤسسة النقل البحري للمسافرين.