انطلاق أشغال صيانة جسر وادي الرخام

انطلقت ليلة أمس السبت، أعمال كشط الإسفلت على الجسر الكبير 185.1 - وادي الرخام باتجاه الجزائر الطريق السيارA. وهي المرحلة الأولى من سلسلة أشغال تهدف إلى تحسين جودة الطريق وسلامة تنقلات المواطنين.

وتعتبر عملية الكشط إزالة الطبقة التالفة من الإسفلت لتحضير الطريق لتطبيق طبقات جديدة أكثر متانة وأمانًا، وتقليل المخاطر على المركبات.

وستشمل الصيانة أيضًا تركيب ألواح مؤقتة لضمان السلامة أثناء الأشغال. وضع طبقات جديدة من الإسفلت لتجديد الطريق بالكامل. تركيب الفواصل الجديدة على جميع الحارات لضمان متانة الطريق على المدى الطويل.

وتستمر الأشغال حوالى 45 يوما، حيث أضافت المؤسسة أنها ستعمل بفريق 24/24 من أجل إنهائها في الاجال المحددة.

