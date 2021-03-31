انطلاق أشغال لجنة المراقبة الوزارية الخاصة بتقييم التزامات خفض انتاج النفط

انطلقت اليوم بمقر وزارة الطاقة أشغال الاجتماع الثامن والعشرون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (JMMC).

ويتعين عليها تقييم مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر فيفري.

تتكون اللجنة الوزارية المشتركة بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك من كل الجزائر وأنغولا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا.

كما تتكون اللجنة أيضا من دولتين غير أعضاء في منظمة أوبك،وهي روسيا وكازاخستان، وستشارك انغولا ايضا في اعمال (جي ام ام سي) كرئيس لمؤتمر اوبك.