انطلاق أشغال لقاء الحكومة-الولاة تحت إشراف الرئيس تبون

انطلق، اليوم السبت، بقصر الأمم، لقاء الحكومة بالولاة، وذلك تحت إشراف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. جاء اللقاء هذه السنة تحت شعار “إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية”.

وشارك في هذا اللقاء، أعضاء الحكومة، على غرار وزير الداخلية، الوزير الأول، والولاة وممثلو غرفتي البرلمان. وسيتم خلاله تقييم مدى تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية خلال اللقاءات السابقة. وسيناقش اللقاء سبل بعث ديناميكية جديدة في مسار التنمية المحلية، كما سيتوج بتوصيات عملية تشكل خارطة طريق للمرحلة القادمة.

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