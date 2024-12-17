انطلاق أشغال مؤتمر الإسكان العربي الثامن

انطلقت اليوم الثلاثاء، بقصر المؤتمرات، أشغال مؤتمر الإسكان العربي الثامن، تحت شعار “العمران والبناء المستدام.. تحديات وآمال واعدة “.

وينظم المؤتمر الثامن بالتنسيق مع جامعة الدول العربية وذلك على هامش الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب.

كما سيعرف المؤتمر مشاركة هامة لوزراء الإسكان والتعمير العرب إلى جانب وزير الإسكان الصيني.

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