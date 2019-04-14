انطلاق أشغال مشروع “ديزني لاند” في بارك بن عكنون قريبا

المفاوضات استأنفت مع شركة الإنجاز الألمانية وتوّجت بقرارات إيجابية

استأنفت شركة الاستثمار السياحي”SIH” المفاوضات مع مسؤولي الشركات المالكة لـ”ديزني لاند”،وهي المفاوضات التي توجت بقرارات رسمية تقضي بتجسيد مشروعها في الجزائر.

وقالت مصادر رسمية، إن مشروع “ديزني لاند” سيجسد في الجزائر بعد تجميد دام لعدة شهور لأسباب رفضت ذكرها.

كما رفضت إعطاء المزيد من التفاصيل واكتفت بالتأكيد على أن الانطلاقة الفعلية للمشروع ستكون خلال الأيام القليلة القادمة.

وتعهدت بالكشف عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب، ومن المرتقب أن يتم تجسيد المشروع على مستوى حديقة الوئام المدني ببن عكنون.

ويعود تاريخ إقرار الحكومة بتحويل “بارك بن عكنون” إلى جنة للرفاه لشهر ديسمبر من عام 2015، بموجب مرسوم تنفيذي.

صودق عليه من طرف الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، كانت «النهار» سباقة إلى الكشف عن المشروع وأهدافه.

حيث أعطى سلال آنذاك أوامر للبنوك بتمويله، وذلك بموجب مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إلغاء تصنيف ثلاث قطع أرضية

تابعة لحديقة “الوئام المدني” من الأملاك العمومية الغابية الطبيعية،وتصنيفها ضمن الأملاك العمومية الاصطناعية.

حيث تقدر المساحة الإجمالية للقطع المعنية بإلغاء التصنيف بـ37 هكتارا و92 آرا، وتضم فندق “مونكادا” الذي يتربع على مساحة 2 هكتار و1 آر

وفندق “الأروية الذهبية” الذي يتربع على 3 هكتارات و50 آرا، وكذا حديقة التسلية التي تتربع على مساحة 32 هكتارا و40 آرا.

مشروع المرسوم التنفيذي الذي تحصلت عليه”النهار” نهاية عام 2015، نص في مضمونه على إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

ممثلة في حديقة الحيوانات والتسلية “الوئام المدني” التي ستكون في هيئة وتسمية جديدتين، وعبارة عن مؤسسة لتسيير نشاطات الألعاب والفندقة والإطعام.

تكون بالشراكة إما مع مستثمر وطني أوأجنبي،وتسند لها مهمة إعادة تأهيل وتطوير أنشطتها بناءً على مقاييس تسيير مطابقة للمعايير الدولية.

وقد شدد مشروع المرسوم التنفيذي على ضرورة تعبئة القروض البنكية لفائدة الشركة المشتركة من أجل تمويل برنامجها الخاص

بالتحديث والتطوير من حيث الفندقة والإطعام والألعاب والعمل على ضمان إنعاش فعال.