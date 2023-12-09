انطلاق أعمال البعثة الجزائرية-الايطالية في مجال البحث الأثري بجانت

انطلقت أعمال البعثة الجزائرية-الايطالية في مجال البحث الاثري في عصور ما قبل التاريخ بولاية جانت ، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الثقافة والفنون.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه المهمة العلمية تأتي في إطار اتفاقية تعاون بين المركز الوطني للبحث في عصور. ما قبل التاريخ وعلم الإنسان والتاريخ من جهة وجامعة سابيانزا بروما من جهة أخرى.

وهذا بمشاركة خبراء الديوان الوطني للحضيرة الثقافية للطاسيلي انجر، حيث ستجري الفرق العلمية المشتركة. أعمال المسح الاثري بمنطقة تادرارت بسلسلة جبال الطاسيلي.

وكانت البعثة الجزائرية-الايطالية اختتمت اعمالها بولاية الطارف والتي تندرج ضمن اتفاقية تعاون علمي. بين المركز الوطني للبحث في علم الآثار (الجزائر) و مخبر الدراسات الممتلكات الثقافية. التابع لجامعة تورنتو الايطالية، والتي انطلقت منذ 05 نوفمبر 2023.

حيث قامت البعثة العلمية بعدد من أشغال البحث الميداني لمشروع الخريطة الأثرية للشرق الجزائري بإقليم ولاية الطارف، وتتمثل هذه الأشغال في عملية المسح الأثري وتوثيق المعالم والمواقع الأثرية و ادراجها ضمن الخريطة الأثرية الرقمية للقطر الجزائري.

للإشارة تأتي هذه الأعمال العلمية المشتركة في إطار استراتيجية وزارة الثقافة والفنون الرامية إلى تشجيع البحث الاثري والانفتاح على الخبرات الدولية في المجال.

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