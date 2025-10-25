انطلاق أكبر حملة وطنية للتشجير اليوم

تنطلق اليوم السبت، أكبر حملة وطنية للتشجير عبر مختلف ربوع الوطن، والتي ستنظّم بالشراكة مع جمعية الجزائر الخضراء ورئيسها صانع المحتوى الهادف فؤاد معلى، حيث سيتم غرس مليون شتلة.

وتهدف هذه الحملة الوطنية إلى تعزيز الغطاء الغابي، والوقاية من انجراف التربة والتصحّر، حيث سيتمّ مراعاة خصوصيات كل منطقة لضمان توافق الأنواع النباتية المختارة مع الظروف المناخية والمحلية لكل ولاية.

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، قد شدد على أنّ “المبادرة ليست مجرد حملة تشجير”. إنما هي “التزام وطني نحو مستقبل أكثر استدامة لبلادنا”.

كما لفت الوزير إلى أنّ الهدف “ليس فقط غرس مليون شجرة، بل غرس وعي جديد بأنّ حماية الغابة مسؤولية مشتركة”. مضيفا “نحن على يقين بأن الجزائريين، بمختلف فئاتهم، سيثبتون مرة أخرى قدرتهم على رفع التحدي”.

ودعت الوزارة كافة الفاعلين من مؤسسات عمومية وخاصةً، وجمعيات وهيئات تربوية وتعليمية، والمواطنين، إلى المساهمة الفعالة في إنجاح هذا الموعد.

الحملة الوطنية للتشجير.. هذه أماكن الغرس بكل الولايات

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور