انطلاق أولى دورات التكوين لمدربي كرة القدم داخل القاعة بمركز فوكة

انطلقت، اليوم الثلاثاء، بالمركز الوطني لتجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة ولاية تيبازة، أشغال أول وحدة من دورة التكوين الخاصة بمدربي كرة القدم داخل القاعة (فوتسال).

في إطار تعزيز كفاءات الإطارات الفنية الوطنية.

وحسب بيانٍ لـ”الفاف” عبر موقعها الرسمي، فقد أشرف على مراسم الافتتاح كل من المدير الفني الوطني، علي موسر، وكان مرفوقًا بمدير قسم التكوين على مستوى المديرية الفنية الوطنية كريم قاصد، وبحضور مدرب المنتخب الوطني للفوتسال نور الدين بن عمروشة.

وشهد اليوم الأول من الدورة حصة نظرية احتضنتها قاعة المحاضرات، أشرف على تأطيرها مجموعة من المكونين المتخصصين تحت إشراف المدرب الوطني نور الدين بن عمروشة. قبل أن يتنقل المشاركون إلى القاعة الرياضية في الفترة المسائية لخوض حصة تطبيقية.

تستهدف هذه الدورة المدربين الحاصلين على شهادة التدريب من المستوى الثاني، وتندرج ضمن أول دفعة يتم تأطيرها من طرف المديرية الفنية الوطنية. في مسعى للرفع من المستوى الفني والإداري لرياضة الفوتسال بالجزائر.

وللتذكير، تتكون هذه الدورة من وحدتين تكوينيتين. حيث تتواصل أشغال الوحدة الأولى إلى غاية 24 ماي، بينما ستُبرمج الوحدة الثانية خلال شهر جوان المقبل.