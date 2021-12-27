انطلاق أول جولة سياحية في الجزائر العاصمة بحافلة أبطال العرب 2021

انطلقت اليوم الإثنين، أول جولة سياحية في الجزائر العاصمة بالحافلة الملكية التي نقلت المنتخب الوطني تحت عنوان “تحويسة في الدزاير”.

وقد أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها إيتوزا عن إنطلاق رحلات سياحية على متن الحافلة الملكية. التي نقلت المنتخب الوطني تحت عنوان “تحويسة في الدزاير” بحافلة أبطال كأس العرب 2021.

ويأتي هذا بمناسبة عطلة الشتاء ليتسنى للعائلات والزوار إكتشاف معالم وجمال مدينة الجزائر.

وكان الانطلاق اليوم الإثنين على الساعة العاشرة صباحا من أمام حديقة التجارب الحامة. إلى غاية السابعة مساءا. بحيث سيكون هنالك ثلاث مسارات.

أما عن مسار الاتجاه فسيكون الخط الأول من حديقة التجارب (الحامة) مرورا إلى شارع بلوزداد المعدومين وصولا إلى مقام الشهيد.

وبخصوص الخط الثاني سيكون انطلاق من الصابلات مرورا بالبريد المركزي وصولا إلى ساحة الشهداء.

أما الخط الثالث فسيكون انطلاقا من ساحة الشهداء مرورا بالسكوار، ساحة الأمير عبد القادر، نفق اودان، شارع محمد الخامس. بالإضافة إلى ذلك قصر الشعب، ديدوش مراد، البريد المركزي وصولا إلى ساحة الشهداء.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها إيتوزا. أن السعر سيكون في متناول جميع الزبائن.

كما ذكرت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها إيتوزا الزبائن. بضرورة احترام معايير السلامة داخل حافلات الجزائر. خاصة ما تعلق بالتباعد الجسدي وإجبارية ارتداء الكمامة طيلة الرحلة.