انطلاق أول رحلة جوية دولية للعمرة من مطار تبسة

أشرفت السلطات المحلية لولاية تبسة، اليوم الخميس، على انطلاق أول رحلة جوية دولية للعمرة من مطار الشيخ العربي التبسي باتجاه البقاع المقدسة.

وتأتي الرحلة في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود. وحرصه على الاستجابة لانشغالات المواطنين وتعزيز خدمات النقل عبر مختلف ولايات الوطن. لا سيما ما تعلق بتقريب خدمات النقل الجوي وتسهيل تنقل المعتمرين.

ووفق ما أفاد به بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل فقد تميزت هذه الانطلاقة بتنظيم عروض ونشاطات ثقافية وسياحية. أضفت على الحدث طابعاً احتفالياً يواكب أجواء هذه الرحلة الأولى. تلتها مراسم توديع المسافرين. المتوجهين إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة على متن أول رحلة تنطلق من مطار الشيخ العربي التبسي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا “الإجراء يندرج في إطار الجهود الرامية إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. وتعزيز الربط الجوي عبر مختلف المطارات الجهوية. بما يضمن مرافقة تنظيمية محكمة. وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذه الرحلات في أفضل الظروف”.