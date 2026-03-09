انطلاق أول رحلة للحجاج الجزائريين نحو البقاع المقدسة في هذا التاريخ

أعلن المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، طاهر برايك، أن أول رحلة للحجاج الجزائريين لموسم الحج 1447هـ/2026م ستنطلق يوم 29 أفريل المقبل من مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة نحو البقاع المقدسة.

وأوضح برايك، خلال ندوة صحفية احتضنها منتدى جريدة “المجاهد”، أن عملية نقل الحجاج ستتم عبر 12 مطارا على المستوى الوطني، من بينها مطارات قسنطينة ووهران وتوقرت وغرداية، بإجمالي 144 رحلة مبرمجة لنقل الحجاج الجزائريين إلى الأراضي المقدسة.

وأكد المسؤول ذاته حرص الديوان الوطني للحج والعمرة على ضمان أفضل الظروف للحجاج، من خلال التركيز على الجوانب التوعوية والتدريبية، سواء الدينية أو الفقهية أو الصحية، لتمكينهم من أداء مناسكهم في ظروف مريحة وآمنة.

كما يعمل الديوان، حسب المتحدث، على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج، عبر توسيع عدد المراكز الجوارية التي يشرف عليها والتي يفوق عددها 600 مركز عبر الوطن، إلى جانب توفير تسعة دلائل إرشادية ومطبوعات توجيهية، فضلا عن بث ومضات توعوية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، أشار برايك إلى أن عملية حجز تذاكر السفر عبر البوابة الجزائرية للحج، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي، تسير في ظروف تقنية وتنظيمية جيدة، على أن يقوم الحاج لاحقا باستكمال بعض الإجراءات الأساسية، على غرار اختيار غرفة السكن في فنادق مكة المكرمة، واستصدار التأشيرة، والمشاركة في الدورات التدريبية الخاصة بالحج.

كما سجلت عملية الدفع الإلكتروني لتكلفة الحج هذه السنة إقبالا متزايدا من المواطنين، ما يساهم في تعزيز الشفافية في تسيير العملية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وبنك الجزائر وتجمع النقد الآلي ومختلف المؤسسات البنكية.

وفي ختام حديثه، دعا المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة الحجاج إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة المتداولة عبر بعض الصفحات، مؤكدا ضرورة الاعتماد على الصفحات الرسمية للديوان للحصول على المعلومات الصحيحة.