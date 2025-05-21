انطلاق أول رحلة للحجاج من مطار بشار نحو البقاع المقدسة

انطلق صباح اليوم الأربعاء، الفوج الأول من الحجاج الميامين المتوجهين في أول رحلة من مطار دغين بن علي “لطفي” ببشار، إلى البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج والذي يضم 251 حاجا.

وحسب مصالح ولاية بشار، قام بن يوسف أحمد والي ولاية بشار، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، السادة أعضاء اللجنة الأمنية. الأمين العام للولاية، رئيس دائرة بشار، مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية بشار وبني عباس، مدير النقل لولاية بشار وبني عباس. وإطارات الخطوط الجوية الجزائرية بالإشراف على توديع الفوج الأول من الحجاج الميامين. المتوجهين في أول رحلة من مطار دغين بن علي “لطفي” ببشار، إلى البقاع المقدسة. لأداء مناسك الحج والذي يضم 251 حاجا، تمت برمجتهم انطلاقا من مطار بشار لكل من ولايات بشار وبني عباس.

وأشارت ذات المصالح، أن العملية عرفت تنظيما محكما من مختلف القطاعات المشاركة في تنظيم رحلات الحج. من مطار بشار إلى البقاع المقدسة.

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