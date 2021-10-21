انطلاق أول رحلة للنقل البحري بوهران نحو “أليكانت”

ستستأنف اليوم الخميس، الرحلات البحرية بعد توقف دام لحوالي سنتين بسبب الأزمة الصحية التي فرضتها جائحة كورونا.

وستنطلق أول رحلة من ميناء وهران نحو “اليكانت” الإسبانية على الساعة 19.00 من مساء اليوم.

هذا وتدخل هذه الرحلة في اطار البرنامج المسطر من قبل الوزارة الوصية، والذي يتضمن رحلتين في الأسبوع.

وجاء هذا القرار بإستئناف الرحلات تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون في اطار التسهيلات للتنقل الى مختلف الدول.