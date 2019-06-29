انطلاق أول رحلة مخيم صيفي لفائدة 250 طفل من تيسمسيلت

يأتي هذا في إطار تجسيد برنامج المخيم الصيفي لفائدة أطفال ولايات الهضاب العليا والجنوب، الذي تشرف عليه وزارة الشباب والرياضة، والممتد من 29 جوان إلى غاية 30 أوت 2019.

ويتضمن البرنامج استفادة 1000 طفل من جميع أنحاء الولاية من هذه المخيمات الصيفية، التي تدوم 15 يوما لكل فوج، حيث كانت الإنطلاقةفي ظروف تنظيمية جد محكمة.