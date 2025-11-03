انطلاق أول رحلة من مطار باتنة نحو جدة

انطلقت أمس الأحد، من مطار مصطفى بن بولعيد الدولي بباتنة، أولى الرحلات الجوية المباشرة نحو مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، للخطوط الجوية السعودية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية النقل، انطلقت أمس من مطار مصطفى بن بولعيد الدولي بباتنة. أولى الرحلات الجوية المباشرة نحو مطار جدة بالمملكة العربية السعودية، للخطوط الجوية السعودية. بحضور السلطات المحلية وسعادة سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر.

وأشارت الوزارة أن هذا الخط يأتي ليعزز شبكة الربط الجوي الدولي، ويمكّن المسافرين والمعتمرين من ولايات الشرق الجزائري. من الاستفادة من رحلات مباشرة ومريحة نحو الأراضي المقدسة، في إطار جهود الدولة لتسهيل تنقل المواطنين.

