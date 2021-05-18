انطلاق أول شحنة لحوم حمراء من تمنراست إلى العاصمة

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أول شحنة لحوم حمراء، بكميات قدرها 8 أطنان من ولاية تمنراست باتجاه الجزائر العاصمة.

وتندرج العملية، ضمن برنامج تموين ولايات الشمال باللحوم الحمراء انطلاقا من ولايات جنوبية.

وتضم الشحنة الأولى 30 رأس من الأبقار و10 رؤوس من الأغنام، وستتواصل عملية التموين أسبوعيا بطريقة منتظمة.

وجرت عملية الشحن التي يضمنها أحد المتعاملين الاقتصاديين أمسية الاثنين بحضور السلطات المحلية وممثلي قطاعات الفلاحة والتجارة والمفتشية البيطرية.

وتمت معاينة جميع ظروف نقل وتخزين هذه اللحوم قبل شحنها على متن شاحنة مكيفة مخصصة لنقل اللحوم.

وخضعت هذه الشحنة من اللحوم الحمراء إلى كافة الإجراءات الصحية اللازمة للتأكد من سلامتها قبل توجيهها للاستهلاك المباشر.