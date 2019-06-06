انطلاق أول قافلة سياحية لفائدة 2000 شاب من العاصمة الإثنين المقبل

تنطلق الاثنين المقبل من الجزائر العاصمة أول قافلة سياحية شبانية لحساب موسم اصطياف 2019 سيستفيد منها 2000 شاب من مختلف بلديات الولاية.

لتكون الوجهة نحو 17 ولاية ساحلية وداخلية، حسبما أفاد به مسؤول يوم الخميس، من مديرية الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر.

وأوضح محمد ساعد أمين رئيس مصلحة الحركة الجمعوية بالمديرية في تصريح ل/واج انه و تحت شعار “السياحة الشبانية اكتشاف و تعارف”

ستنطلق الاثنين المقبل اول قافلة سياحية لفائدة 2000 شاب من الجزائر العاصمة لحساب موسم اصطياف 2019

لتكون الوجهة نحو 17 ولاية ساحلية و داخلية.

وستكون الانطلاقة على الساعة الثامنة صباحا من ديوان المركب الاولمبي محمد بوضياف بحظيرة ملعب 5 جويلية.

حيث سيلتقي 2000 شاب لتكون الوجهة نحو ولايات عنابة، الطارف، سكيكدة، سوق اهراس، قالمة،

قسنطينة، ميلة، وسطيف، وجيجل، بجاية، تيزي وزو، تيبازة، مستغانم، وهران، عين تموشنت، تلمسان، وسيدي بلعباس.

وقال المتحدث أن المشاركين في هذه القافلة يمثلون 45 مؤسسة شبانية و12 رابطة شبانية، إضافة الى 20 جمعية محلية.

علما أن الشريحة العمرية للمستفيدين تتراوح بين 18 الى 35 سنة، وتستمر فترة اقامة الافواج المشكلة

للقافلة في كل ولاية مدة 5 أيام، في حين تم تسخير 75 حافلة لفائدة المستفيدين من هذه القافلة.