انطلاق أول مرحلة من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا

انطلقت اليوم السبت، عملية التلقيح ضد كورونا، في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية أولاد ليعيش ولاية البليدة، مركز رعاية الأمومة والطفولة.

واشرف كل من وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد والناطق الرسمي باسم لجنة رصد فيروس كورونا على انطلاق عملية التلقيح.

وستكون الأولوية في التلقيح لمستخدمي قطاع الصحة وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة، حسب ما أفادت وزارة الصحة واصلاح المستشفيات.

للإشارة، وصلت أمس الجمعة، الطائرة العسكرية الحاملة للشحنة الأولى من لقاح سبوتنيك v إلى مطار بوفاريك.

وشحنت الطائرة العسكرية، دفعة اللقاح التي اقتنتها الجزائر الخميس الماضي، من مطار شيريميتييفو بالعاصمة الروسية موسكو .

وكان في استقبال الشحنة الأولى وزير الاتصال عمار بلحيمر، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزید.

وكشف من جهته، وزير الاتصال، عمار بلحيمر، أن المرحلة الثانية من التلقيح ضد كورونا تنطلق يوم غد الأحد.

وحسب وزير الاتصال، فإن عملية التلقيح في مرحلتها الثانية تخص أسلاك الأمن، الحماية المدنية، التعليم، والمسؤولين السياسيين والأسرة الإعلامية.

وأفاد وزير الاتصال أن هناك شحنات اخرى من اللقاح، ستصل من الهند والصين.