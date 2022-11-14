انطلاق إحصاء المواشي باستخدام الشفرة الإلكترونية

تم، الانطلاق الرسمي لعملية إحصاء المواشي باستخدام الشفرة الإلكترونية من أجل تكوين قاعدة بيانات رقمية ومعلومات خاصة بالثروة الحيوانية. التي تزخر بها الجزائر علاوة على التعريف بالموالين الحقيقين.

كما أشرف الأمين العام لدى وزارة الفلاحة، حميد بن ساعد، على إعلان الانطلاق بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة. بحضور اطارات من وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و ممثلي تعاونيات و فدراليات مختصة في تربية المواشي.

في حين، أشار ساعد، أن هذه العملية تهدف “الى رقمنة قطاع المواشي من خلال إنشاء نظام وطني لتحديد الثروة الحيوانية”. و”محاربة الأمراض المعدية وتتبع كل منتوج يخرج من المزرعة من أجل حماية صحة المستهلك ومراقبة تحركات الثروة الحيوانية”.

كما تهدف هذه العملية إلى “الحصول على قطيع مسجل يسهل اختياره في إطار التحسين الوراثي والسماح أيضا للمربين بالاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة”. معلنا أنه سيتم الإحصاء النسبي للثروة الحيوانية نهاية 2022.

نحو رقمنة قطاع المواشي

وفي هذا السياق، أوضح بن ساعد أنه سيتم رقمنة قطاع المواشي بمشاركة الغرفة الوطنية للفلاحة ومصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية. باعتبارها “تلعب دورا مهما” على المستوى المركزي و المحلي. وبمساعدة ذوي الاختصاص من تعاونيات و فدراليات مختصة في تربية المواشي.

كما أضاف المتحدث أن هذه العملية “المهمة” ستسمح بتسجيل كل المعلومات المتعلقة بالحيوان في قاعدة بيانات وطنية. في إطار إجراء جرد كامل لجميع الحيوانات الموجودة على مستوى المستمرات الفلاحية. مؤكدا أن استعمال تكنولوجيا الرقمية والإعلامية أصبح أمرا ضروريا في مجال إحصاء الثروة الحيوانية من أجل بناء إستراتيجية الأمن الغذائي.

ومن جهته، اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، يزيد حنبلي، أن عملية إحصاء الثروة الحيوانية تسمح بوضع أسس تنمية “حقيقية”. التي تعتمد على إحصائيات دقيقة لوضع برامج إستشرافية تسمح بالحفاظ على الثروة الحيوانية بمشاركة جميع الفاعلين من موالين و فلاحين.

وأشار مدير العمل الاقليمي والحضري لدى وزارة الداخلية، بلقاسم بوزيدي, ان دور قطاعه في عملية لإحصاء الثروة الحيوانية يتمثل في تدعيم. وتأطير هذه العملية على المستوى المركزي والمحلي. مضيفا أنها تندرج في برامج متكاملة للدولة لتجسيد الأمن الغذائي.

كما ثمن كل من رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي, عزاوي الجيلالي و الجمعية الوطنية لمربي المواشي, الحاج حيمون مصطفى, اطلاق هذه العملية. التي من شانها سيتم معرفة عدد الموالين “الحقيقين الجديرين بالاستفادة من اعانات الدولة”. فضلا على احصاء الثروة الحيوانية وتعريفها.