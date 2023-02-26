انطلاق اجتماع الجزائر الثاني لنداء الساحل

انطلقت مساء اليوم الأحد، اشغال الاجتماع الثاني لنداء الساحل، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة.

ويتناول الإجتماع، موضوع “إشراك المجتمعات المحلية في منع التطرف العنيف ومعالجة الظروف المؤدية للإرهاب”. وشارك في الاجتماع، 70 فاعلا وبرلمانيا ودينيا دوليا.

وأشرف رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، على افتتاح اجتماع الجزائر الذي يشهد مشاركة أعضاء المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

بالإضافة إلى برلمانيين وقادة من رجال الدين ومسؤولين محليين من منطقة الساحل. وكذا ممثلين عن الأمم المتحدة وأعضاء في المجالس البرلمانية الإقليمية. علاوة على ضحايا الإرهاب وممثلي المجتمع المدني ومنظمات غير حكومية وكذا مجموعة من الخبراء.

بوغالي: منطقة الساحل عرفت تدهورا سريعا للوضع الأمني السنوات الماضية

وقال بوغالي، في كلمة له خلال الافتتاح، أن منطقة الساحل، عرفت فعلا تدهورا سريعا للوضع الأمني السنوات الماضية. وجاء ذلك، بسبب تزايد بؤر التوتر وضعف الاقتصاد وآثار التغيرات المناخية والتصحر والجفاف وكذا تداعيات كورونا.

وأضاف بوغالي، أن هذه العوامل، تحد من فرص الولوج إلى الخدمات الاساسية لاسيما التعليم والصحة وفرص العمل. مما يؤثر على ثقة الساكنة في الاطراف الحكومية ويتيج للتيارات التطرفية الارهابية للتوغل بالمنطقة.

ولفت بوغاليـ، إلى أن الفشل في التعامل مع التحديات التي تعيق حركية التنمية، يساعد في استقطاب الإرهاب الى دول المنطقة ىتجنيد شباب الفئات الهشة والانخراط في أعمالها الاجرامية والتخريبي.

وأضاف ذات المتحدث، أن المنطقة، تنتظر المساعدة من المجموعة الدولية للمنطقة. موضحا أن هذا الهدف يتحقق، بعد توحيد الاستراتيجيات ووضع مقاربة شاملة لتحقيق نتائج ملموسة. وتعزيز قدرات دول المنطقة ومساعدتها في خطط التنمية المحلية.

هذا وستجري أشغال الاجتماع في شكل مناقشات في خمس ورشات. تتناول مواضيع تتعلق بدور زعماء المجتمعات المحلية في مكافحة الإرهاب والوقاية من التطرف العنيف. وتعزيز الصمود في وجه استمالة النساء والأطفال والشباب في منطقة الساحل نحو التطرف.

ومن المنتظر أن تتوج أشغال الاجتماع بصياغة مجموعة من التوصيات يتم رفعها إلى القمة العالمية بشأن الاستجابة العالمية. لنداء الساحل والتي ستنعقد بمجرد استكمال سلسلة الاجتماعات المبرمجة في هذا الإطار