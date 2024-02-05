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انطلاق اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الافريقي حول ليبيا

بقلم أسماء.ع
انطلاق اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الافريقي حول ليبيا
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انطلقت اليوم الاثنين، بالعاصمة الكونغولية برازفيل أشغال الدورة العاشرة لاجتماع رؤساء الدول الأعضاء في اللجنة رفيعة المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا.

وتنعقد أشغال الدورة تحت رئاسة رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو بمشاركة كبيرة لقادة دول الجوار الليبي.

ويسمح اللقاء، لإعطاء دفع جديد لحالة الانسداد السياسي الذي يعيق تحقيق الاستقرار بالمنطقة. وتحضيرا لقمة المصالحة الوطنية التي من المزمع أن تنعقد شهر أفريل بمدينة سيرت الليبية.

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