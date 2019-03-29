انطلاق اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ30 بتونس

انطلق، اليوم الجمعة، اجتماع وزراء الخارجية العرب للتحضير لمشاريع القرارات، التي ستُقدم للقادة العرب لإقرارها في القمة العربية، التي تستضيفها تونس، يوم الأحد.

وحسب “وكالة تونس افريقيا للأنباء”: “يأتي اجتماع وزراء الخارجية التحضيري، بعد اجتماع كبار المسؤولين التحضيري بالمجلس الإقتصادي والاجتماعي يوم الثلاثاء الفارط، واجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين لجامعة الدول العربية أول أمس الاربعاء، واجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري أمس الخميس”.

ويتضمن برنامج اليوم، إجتماعا مغلقا لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري، يليه اجتماع مغلق تشاوري بين وزراء الخارجية العرب.

أما الجلسة الافتتاحية، فستكون علنية (مفتوحة للتغطية الإعلامية)، وتضم كلمة وزير خارجية المملكة العربية السعودية إبراهيم العساف لتسليم رئاسة القمة لتونس ،

بعدها كلمة وزير الشؤون الخارجية للجمهورية التونسية خميس الجهيناوي (رئاسة القمة 30)، وكلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وإثر الجلسة الإفتتاحية، تستأنف الاجتماعات المغلقة باعتماد مشروع جدول الأعمال والشروع في مناقشة بنوده.

ليتم لاحقا إقرار مشاريع القرارات التي أعدها المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين وتلك المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري للقمة،

والتي ستطرح في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يوم الأحد القادم.

كما سيناقش المشاركون التقرير الخاص بالتعاون الامني العربي بين دورتي القمة (29 و30) المقدم من قبل الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والعديد من القضايا المتعلقة بالأمن واستقرار في بعض الدولة العربية .