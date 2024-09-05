أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الخميس في بيان لها، عن انطلاق احتفالية كبرى عبر كافة ربوع الوطن بمناسبة حلول شهر ربيع الأول. و إحياء لمناسبة المولد النبوي الشريف.

و أوضح نفس المصدر أنه “بمناسبة حلول شهر ربيع الأول 1446هـ, تعلن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف عن انطلاق احتفالية كبرى. عبر كافة ربوع الوطن تمتد خلال الشهر كله بعنوان:”ربيع الأنوار في الاحتفال بمولد النبي المختار سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام”.

وتتضمن الاحتفالية “دروسا ومحاضرات ومعارض في السيرة النبوية بالمساجد والمدارس القرآنية والزوايا وفروع المركز الثقافي الإسلامي، والإذاعات المحلية. إلى جانب مسابقات ولائية. في السيرة النبوية ومدح خير البرية “.

كما تم بالمناسبة “برمجة زيارات للمستشفيات ولدور المسنين ولدور الطفولة المسعفة، علاوة على تنظيم حفلات دينية تتضمن المسرح والإنشاد الديني بفروع المركز الثقافي الاسلامي. وبالمدارس القرآنية و نشاطات أخرى متعددة”,وفقا لذات المصدر.