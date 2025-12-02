انطلاق اختبارات الفصل الأول الأحد القادم.. وهكذا ستكون الأسئلة

تنطلق هذا الأحد اختبارات الفصل الأول للسنة الدراسية 2025-2026 عبر المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاث. وسط توصيات من قبل الوزارة احترام الجدول الزمني والحجم الساعي لكل مادة.

وقد باشرت المؤسسات التربوية منذ أيام في الإعلان عن جداول الامتحانات وتوجيه الإرشادات اللازمة للتلاميذ. خاصة ما يتعلق بضرورة الالتزام بالمراجعة المنتظمة

وفي السياق نفسه، عبّر أولياء التلاميذ عن حرصهم على توفير الظروف المناسبة لأبنائهم خلال فترة المراجعة، بما في ذلك تقليل ساعات استعمال الهواتف وتشجيعهم على النوم المبكر لتحقيق أفضل تركيز ممكن خلال الامتحانات.

من جهتهم، أبدى العديد من التلاميذ استعدادهم لخوض هذه الاختبارات بثقة، بعد أسابيع من الدروس والمراجعة. مؤكدين أنّهم يسعون لتحقيق نتائج إيجابية تعكس مجهوداتهم خلال الثلاثي الأول من السنة الدراسية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة التربية الوطنية سبق وأن دعت جميع المؤسسات إلى الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعمول بها، وتوفير بيئة هادئة وآمنة داخل الأقسام. بما يضمن سير الامتحانات في ظروف مريحة للجميع.

وبالنسبة للأسئلة فستكون من المقرر الدراسي. وما درسه التلاميذ خلال الثلاثي الأول، كما أنها ستكون بسيطة مبينة على التحليل والاستنباط .