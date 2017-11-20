انطلاق اختبارات الفصل الأول يوم 3 ديسمبر

الوزارة شددت على أن تكون موحّدة عبر كامل المؤسسات

اختبارات التعليم الابتدائي بداية من 28 من الشهر الجاري

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن امتحانات الفصل الأول للمستويات التعليمية الثلاثة، سيكون في الثالث من شهر ديسمبر للطورين المتوسط والثانوي، فيما تكون اختبارات التعليم الابتدائي يوم 28 من الشهر الجاري.

حددت وزارة التربية الوطنية تاريخ إجراء امتحانات الفصل الأول التي تقرر تنظيمها يوم ٣ ديسمبر المقبل بالنسبة للطورين الثاني والثالث، في الوقت الذي تم تحديد الـ28 من الشهر الجاري لتلاميذ الطور الابتدائي.

وأكدت الوزارة على ضرورة التزام كل المؤسسات التربوية بهذا التاريخ وتفادي أي اختلالات مشابهة للسنة الماضية، واستثني من هذا التاريخ الذي حددته الوزارة، التقويمات الشهرية التي تقام على مستوى المؤسسات الابتدائية التي يجريها المعلمون في المدارس الابتدائية في المواد الأساسية، الرياضيات واللغة العربية والفرنسية.

وحسب مصادر من وزارة التربية، فإن هذا القرار جاء بهدف التنسيق بين الأطوار التعليمية الثلاثة ومختلف المؤسسات في مناطق مختلفة قصد توحيد إجراء الامتحانات، حيث يأتي هذا القرار في ظل توحيد الزمن البيداغوجي وتعميم تكافؤ الفرص لجميع المتمدرسين.

وشددت الوزارة على أن تكون الاختبارات المقرر إجراؤها تتوافق والتدرجات السنوية لكل المواد، من دون أن يكون هناك اختلال بين ما تحويه التدرجات السنوية للمواد وزمن التقويم التحصيلي، أي ما يسمى «صناعة سليمة لتنفيذ المناهج وفق الزمن البيداغوجي» عكس ما كان معمولا به سابقا.

كما أكدت وزارة التربية أن هذا القرار جاء عملا بنظام الوسائل المدرسية التي كانت قد ضبطت السنة الدراسية بـ38 أسبوعا، منها ثلاثة أسابيع مخصصة للتقويم التحصيلي، فيما ضبطت السنة الدراسية للسنة الخامسة بـ31 أسبوعا، منها ثلاثة أسابيع للتقويم والتحصيل، باعتبار أن الدراسة تتوقف في شهر ماي القادم، ويطرح مشكل تهديد النقابات بتنظيم احتجاجات وإضرابات تهز بها المنظومة التربوية إشكالا كبيرا لا يتوافق مع هذا التاريخ الذي تم تحديده من أجل إجراء الامتحانات، حيث من الممكن أن تعمد بعض المؤسسات إلى تأجيلها في حال نفذت كل من «الكناباست» و«إينباف» تهديداتها، مما سيضع مرة أخرى مخططات وزارة التربية الوطنية على المحك.