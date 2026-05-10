انطلاق اختبارات الفصل الثالث بالمؤسسات التعليمية

انطلقت بداية من اليوم الأحد، اختبارات الفصل الثالث عبر الأطوار التعليمية الثلاثة، في أجواء تنظيمية محكمة، ضمن أسبوع مغلق خصص لإجراء الامتحانات في مختلف المؤسسات التربوية.

ويجتاز التلاميذ هذه الاختبارات بعد استكمال البرامج الدراسية بشكل كامل، بنسبة وصلت100 بالمائة، وذلك بفضل الإجراءات والتنظيم الذي اعتمدته وزارة التربية الوطنية، والتي وفّرت كل الظروف الملائمة لضمان موسم دراسي هادئ ومستقر.

وعقب انتهاء الاختبارات، سيباشر الأساتذة عملية التصحيح داخل الأقسام، بهدف تمكين التلاميذ من الاطلاع. على أخطائهم ومعرفة مواطن القوة والضعف لديهم، بما يساهم في تحسين مستواهم الدراسي وتدارك النقائص.

ومن المنتظر أن يتم تسليم كشوف النقاط للتلاميذ مع نهاية الشهر الجاري، تزامنًا مع اختتام الفصل الدراسي الثالث.

