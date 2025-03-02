انطلاق اختبارات الفصل الثاني..وهكذا ستكون الأسئلة

انطلقت، اليوم الأحد، اختبارات الفصل الثاني في الطورين المتوسط والثانوي، على أن تنطلق هذا الثلاثاء في الطور الابتدائي.

وشدّدت الوزارة على أن تكون أسئلة الاختبارات متدرجة في الصعوبة، وأن تكون متنوعة وأن توزّع بشكل متوازن بين المهارات التي يُراد فيها قياسها. كما يجب أن يتم تدريب التلاميذ على نوع الأسئلة. أثناء الأنشطة التعليمية، قبل أن تقدم لهم في الوضعيات التقويمية المختلفة.

هذا واعتمدت الوزارة مخططا للمراقبة المستمرة للتعلمات وهو مخطط يهتم بضبط فترات المراقبة المستمرة تكمن أهميته في قدرته على تقديم المساعدة للمتعلمين من خلال تقويم جديد.

و يقتضي هذا المخطط تغيير طبيعة الأسئلة وتقييمها، بحيث يتم تنويع الأسئلة المتعلقة بالمراقبة المستمرة، حتى تكون مرتبطة بمستويات التفكير.

وتتمثل المستويات في المستوى الأدنى الذي يجب ألا يُشكل تقييمه أكثر من 20 من المائة. من المجموع العام للنقاط الممنوحة للتقويم، ويتكون من أسئلة حول المعارف ويهدف هذا المستوى من الأسئلة إلى استرجاع مخزون المعلومات في الذاكرة، أو التعرف إضافة إلى أسئلة الفهم. التي تتمثل في تحديد الأفكار الرئيسية، أو الوصف.

ويتضمن المستوى أيضا أسئلة التطبيق، التي تتطلب حل مشكلة باستخدام القاعدة، أو المبدأ والإجراءات المناسبة، من المجموع العام للنقاط الممنوحة في التقويم ويخص هذا المستوى. مهارات متعلقة بتنظيم المعلومات وتصنيفها وتحليلها وتقييمها بهدف توليد أفكار وإدراك عناصر المشكلة.