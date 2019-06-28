انطلاق الأبواب المفتوحة على الدرك الوطني بولاية قالمة
أشرف والي قالمة، كمال عبلة، أمس الخميس، على افتتاح مراسيم تظاهرة الابواب المفتوحة على الدرك الوطني بدار الثقافة “عبد المجيد الشافعي” بمدينة قالمة.
وتم بالمناسبة تكريم والدي شهيد من شهداء الواجب الوطني، بعمرة إلى البقاع المقدسة، عرفانا لتضحيات ابنهما بنفسه في سبيل عيش الجزائر حرة مستقلة.
كما تم تكريم أرامل عسكريي الدرك الوطني، ومنح أبنائهم عطلة في المخيمات الصيفية، وكذا تكريم متقاعدي السلاح.
واختتمت المراسيم بتكريم ذوي الاحتياجات الخاصة، لمساندتهم وتقديم الدعم المعنوي لهم.
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