انطلاق الأيام الإعلامية حول القوات البحرية ببرج بوعريريج

انطلقت، اليوم السبت، بالمركب الثقافي، عائشة حداد، بولاية برج بوعريريج، الأيام الإعلامية حول القوات البحرية.

وقد أشرف على افتتاح هذه التظاهرة الإعلامية، العميد مرغني عبد الحكيم، رئيس أركان الناحية العسكرية الخامسة، نيابة عن اللواء قائد الناحية العسكرية الخامسة، بحضور السلطات العسكرية، المدنية وأسرة الإعلام.

وتهدف هذه التظاهرة التي تستمر على مدار ثلاثة أيام، إلى تدعيم جسور التواصل بين الجمهور ومؤسسته العسكرية، إضافة إلى توطيد العلاقة مع وسائل الإعلام.

كما تعتبر فرصة لتعريف المواطن بتنظيم، مكونات ومهام القوات البحرية ومختلف إنجازاتها، والإمكانيات التي تتوفر عليها مختلف الهياكل التابعة لها.

وهذا من خلال أجنحة المعرض، التي تحتوي على نماذج من الوسائل البيداغوجية المستعملة على مستوى مختلف المؤسسات التكوينية والمخابر الخاصة بالصيانة.

بالإضافة إلى الأجهزة المستعملة في عمليات البحث والإنقاذ.

كما تم عرض مجسمات للأسلحة، الخاصة بوحدات القوات البحرية، وبعض منتجات مؤسساتها الإنتاجية، وكذا الألبسة والمعدات الخاصة بأفراد القوات البحرية.