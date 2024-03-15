انطلاق الإنتخابات الرئاسية في روسيا وهؤلاء المرشحون

تشهد روسيا اليوم انتخابات الرئاسة الثامنة منذ استحداث هذا المنصب عام 1991. حيث يتنافس فيها أربعة مرشحين سجلتهم لجنة الانتخابات المركزية لهذا الاستحقاق.

ويتعلق الأمر بكل من فلاديمير بوتين، ليونيد سلوتسكي، نيكولاي خاريتونوف، فلاديسلاف دافانكوف.

لم يطرح بوتين برنامجا انتخابيا منفصلا، لكن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أشار. إلى أن المبادرات والأفكار التي أعلنها الرئيس في رسالته السنوية للجمعية الفيدرالية في 29 فيفري. تعكس “من نواح كثيرة” برنامج بوتين للانتخابات.

واقترح بوتين في خطابه هذا إطلاق مشاريع وطنية جديدة وأدوات لدعم الاقتصاد والتعليم والمجال الاجتماعي. وتحفيز جذب أموال المواطنين للاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.

كما أكد أن نخبة المستقبل في البلاد هم الشباب، والمشاركون في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

على صعيد السياسة الخارجية يؤكد بوتين ضرورة تحقيق أهداف العملية العسكرية. والكفاح من أجل نظام عالمي عادل جديد وتطوير العلاقات مع الشركاء التقليديين ودول الجنوب العالمي.

ومن المقرر أن يجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية. أيام 15 و16 و17 مارس، في أول انتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام في تاريخ البلاد.

وحسب آخر استطلاعات الرأي، يتجه الرئيس بوتين للحصول على أكثر من 80%. من الأصوات، وسط توقعات بأن تبلغ نسبة التصويت أكثر من 70%.