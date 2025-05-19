انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025

تنطلق اليوم الإثنين، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 ، بالعاصمة، تحت شعار” تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة”.

وقد اجتمع وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتنمية الدولية من الدول الأعضاء الـ 57 في البنك. إلى جانب قادة المؤسسات المالية العالمية وشركاء التنمية، لإجراء مناقشات استراتيجية تهدف إلى اقتراح حلول مستدامة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الدول الأعضاء في مجموعة البنك. فضلاً عن المساهمة في دعم التنمية والازدهار على مستوى العالم.

حيث يمثّل هذا الحدث أيضًا انطلاق الدورة الخمسين لاجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية. التي تُعدّ محطة مهمة في مسيرة البنك نحو تعزيز التمويل الإسلامي، وتوظيف الابتكار، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وتُعدّ الجزائر، بصفتها من الدول المؤسسة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الدولة المضيفة لهذه الاجتماعات للمرة الثالثة. بعد أن استضافتها في كل من فبراير 1990 وأكتوبر2001.

البنك الإسلامي للتنمية حاصل على تصنيف AAA

تجدر الإشارة إلى أن البنك الإسلامي للتنمية حاصل على تصنيف AAA من قبل وكالات التصنيف الدولية الرئيسة. وهو بنك تنموي متعدد الأطراف يعمل منذ أكثر من 50 عامًا لتحسين حياة المجتمعات. التي يخدمها من خلال إحداث تغيير وتأثير على نطاق واسع. يعتبر البنك الاسلامي للتنمية الأول والوحيد. ضمن بنوك التنمية الذي يعني بتعاون جنوب-جنوب، ويضم البنك 57 دولة عضو في أربع قارات، مما يؤثر على حياة 1 من بين كل 4 أشخاص. من سكان العالم. ويضم البنك 57 بلداً عضواً من أربع قارات، وبذلك يؤثِّر في حياة ما يقارب ربع سكان العالم. وهو ملتزم بالتصدي للمشكلات الإنمائية وتوطيد التعاون. من أجل المساهمة في بلوغ أهداف التنمية المستدامة بتهيئة الناس للنهوض بتقدُّمهم الاقتصاديّ الأخضر والاجتماعيّ المستدام. واستحداث البنى التحتية المراعية لكوكب الأرض، ومساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم.

يشار أن المقر الرئيس للبنك يقع في جدة، المملكة العربية السعودية، ولديه 10 مراكزَ إقليمية ومركزٌ واحد للتميُّز. وقد تطوَّر البنك، على مرّ السنين، من كيان واحد إلى مجموعة تضمّ البنك الإسلامي للتنمية. ومعهد البنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية.

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